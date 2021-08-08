Главы государства обсудят 3 блока вопросов: политический, безопасный и экономичный. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Интересно Кулеба рассказал, как встреча Байдена и Зеленского повлияет на отношения стран в последующие годы
Темы для разговора президентов
- Политика
Политический блок будут обсуждать в первую очередь.
У нас с США с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача,
– пояснил Кулеба.
- Безопасность
Далее президенты будут обсуждать вопросы безопасности, временно оккупированных Крыма и Донбасса, противодействие российскому агрессору. Они обозначат дальнейшие действия в этом направлении.
По словам министра, Зеленский и Байден будут анализировать несколько очень конкретных идей: "Не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный".
- Экономика
Следующим вопросом главы государств будут обсуждать американские инвестиции в Украину. Кулеба отметил, что Киев стремится видеть больше вложений в нашу экономику, особенно в стратегические отрасли.
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Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и банками. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны,
– добавил глава МИД.
Главное о предстоящей встрече президентов
- Президент США пригласил украинского коллегу посетить Белый дом во время телефонного разговора. Встреча политиков запланирована на 30 августа.
- Сейчас в Вашингтоне находятся Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Они готовятся к приезду Зеленского и обсуждают с американской стороной все детали.
- 6 августа посол Украины в США заявил, что подготовка к визиту украинского президента в Белый дом – уже на финише.