Главы государства обсудят 3 блока вопросов: политический, безопасный и экономичный. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Интересно Кулеба рассказал, как встреча Байдена и Зеленского повлияет на отношения стран в последующие годы

Темы для разговора президентов

Политика

Политический блок будут обсуждать в первую очередь.

У нас с США с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача,

– пояснил Кулеба.

Безопасность

Далее президенты будут обсуждать вопросы безопасности, временно оккупированных Крыма и Донбасса, противодействие российскому агрессору. Они обозначат дальнейшие действия в этом направлении.

По словам министра, Зеленский и Байден будут анализировать несколько очень конкретных идей: "Не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный".

Экономика

Следующим вопросом главы государств будут обсуждать американские инвестиции в Украину. Кулеба отметил, что Киев стремится видеть больше вложений в нашу экономику, особенно в стратегические отрасли.

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Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и банками. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны,

– добавил глава МИД.

Главное о предстоящей встрече президентов