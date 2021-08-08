Глави держави обговорять 3 блоки питань: політичний, безпековий та економічний. Про це міністр закордонних справ заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

Цікаво Кулеба розповів, як зустріч Байдена та Зеленського вплине на відносини країн у наступні роки

Теми для розмови президентів

Політика

Політичний блок обговорюватимуть найперше.

У нас зі США з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання,

– пояснив Кулеба.

Безпека

Далі президенти обговорюватимуть питання безпеки, тимчасово окупованих Криму та Донбасу, протидії російському агресору. Вони окреслять подальші дії у цьому напрямку.

За словами міністра, Зеленський і Байден аналізуватимуть кілька дуже конкретних ідей: "Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".

Економіка

Наступним питання глави держави обговорюватимуть американські інвестиції в Україну. Кулеба наголосив, що Київ прагне бачити більше вкладень у нашу економіку, особливо – в стратегічні галузі.

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Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом та фінустановами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони,

– додав очільник МЗС.

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