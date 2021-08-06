Деталі зустрічі політиків

Сторони обговорили майбутню зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена. Політики переконанні, що переговори лідерів зміцнять стратегічне партнерство держав.

До теми Дуже продуктивна зустріч, – Єрмак та Кулеба поговорили з радником Байдена

Співрозмовники приділили увагу:

розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах,

зміцненню демократії в регіоні,

економічному розвитку України,

спільним зусиллям у протидії збройній агресії Росії проти України,

енергетичній безпеці нашої держави та регіону.

Кулеба наголосив, що попри безперервну російську агресію, Україна продовжує втілювати складні і системні реформи, зокрема судову,

– заявили у Міністерстві закордонних справ.



Кулеба і Єрмак обговорили з Блінкеном співпрацю США та України / Фото МЗС

Водночас держсекретар США наголосив, що підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також її євроатлантичні прагнення.

Блінкен запевнив у беззаперечній підтримці США Кримської платформи.



Блінкен заявив, що підтримує Україну / Фото МЗС

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