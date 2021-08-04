Політики говорили про підготовку до візиту президента Володимира Зеленського у США та його зустріч з американським лідером Джо Байденом.
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Інші теми розмови
- Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля для врегулювання конфлікту.
- Окрема розмова була про розширення стратегічного партнерства між країнами, а також про реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.
Єрмак каже, що зустріч була продуктивною
Глава Офісу Президента наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні партнерства. Над цим працюють.
Провели дуже продуктивну, відверту і дружню зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном,
– наголосив Єрмак.
Що відомо про майбутню зустріч Зеленського та Байдена
- Зеленський здійснить офіційний візит до США вже після святкування Дня Незалежності та саміту Кримської платформи – 30 серпня.
- Запросив українського президента Байден. Щоправда, дату довго не могли визначити. Спочатку говорили, що зустріч відбудеться у липні.
- Наразі сторони активно готуються до візиту.