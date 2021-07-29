В ефірі одного з українських телеканалів народна обраниця від "Слуги народу" Кравчук заявила, що попередня підготовка є дуже важливою для візитів такого рівня.

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Саме тому глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава Офісу Президент Андрія Єрмак полетять до Вашингтона заздалегідь. Вони мають підготувати усе необхідне до прибуття Володимира Зеленського.

Щодо "підвищених тонів", Давид (Арахамія – 24 канал) у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів,

– наголосила Кравчук.

Деталі від політикині

Кравчук наголосила: президенти представлятимуть суверенні держави.

Пріоритетом для Зеленського є інтереси українського народу. Кравчук наголосила: український лідер розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські відносини зі США. Не варто забувати, що проти нас воює ядерна країна.

Україні потрібно вибудовувати свої партнерські союзи, до неї мають ставитися з повагою.

Зауважте! Давид Арахамія раніше розповів: він вважає, що зустріч Байдена і Зеленського у Вашингтоні (або, принаймні, непублічна її частина) "пройде на підвищених тонах" через "Північний потік-2".