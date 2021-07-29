В эфире одного из украинских телеканалов народная избранница от "Слуги народа" Кравчук заявила, что предварительная подготовка очень важна для визитов такого уровня.

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Именно поэтому глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президент Андрея Ермак полетят в Вашингтон заранее. Они должны подготовить все необходимое к прибытию Владимира Зеленского.

Относительно "повышенных тонов", Давид (Арахамия – 24 канал) у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше в виду имел, что это будет разговор равноправных партнеров,

– отметила Кравчук.

Детали от политика

Кравчук отметила: президенты будут представлять суверенные государства.

Приоритетом для Зеленского являются интересы украинского народа. Кравчук отметила: украинский лидер понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Не стоит забывать, что против нас воюет ядерная страна.

Украине нужно выстраивать свои партнерские союзы, к ней должны относиться с уважением.

Внимание! Давид Арахамия ранее рассказал: он считает, что встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне (или, по крайней мере, непубличная ее часть) "пройдет на повышенных тонах" из-за "Северного потока-2".