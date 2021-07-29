В эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что обычно публично в таких ситуациях говорят "мы глубоко обеспокоены" – это дипломатия. В то же время один на один "говорят как есть".
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Я ожидаю, что, как минимум, непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они делают таким поступком,
– отметил Арахамия.
Политик отметил, что соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" – это "какая-то неформальная коалиция против Китая".
По словам Арахамии, Украина прилагает все усилия, чтобы каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию. Политик убежден: Конгресс во время своей работы осенью будет очень опираться на решение Байдена по этому вопросу.
Визит Зеленского в США: главное
- Владимир Зеленский осуществит официальный визит в США уже после празднования Дня Независимости и саммита Крымской платформы – 30 августа.
- В Вашингтон украинского лидера пригласил президент США Джо Байден.
- Сейчас стороны активно готовятся к визиту. В Офисе Президента не утихает работа. В частности, представитель ОП Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США оборонные реформы в Украине.