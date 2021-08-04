Политики говорили о подготовке к визиту президента Владимира Зеленского в США и его встрече с американским лидером Джо Байденом.

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Другие темы разговора

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и общие усилия для урегулирования конфликта.

Отдельный разговор был о расширении стратегического партнерства между странами, а также о реформировании судопроизводства в Украине и других важных реформах.

Ермак говорит, что встреча была продуктивной

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении партнерства. Над этим работают.

Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном,

– подчеркнул Ермак.

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Байдена