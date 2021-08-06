Детали встречи политиков

Стороны обсудили предстоящую встречу Зеленского и президента США Джо Байдена. Политики убеждены, что переговоры лидеров укрепят стратегическое партнерство государств.

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Собеседники уделили внимание на:

развития партнерства Украины и США в сфере безопасности и военно-технических сферах,

укрепление демократии в регионе,

экономическое развитие Украины,

совместные усилия в противодействии вооруженной агрессии России против Украины,

энергетическую безопасность нашего государства и региона.

Кулеба отметил, что несмотря на непрерывную российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебною,

– заявили в Министерстве иностранных дел.



Кулеба и Ермак обсудили с Блинкеном сотрудничество США и Украины / Фото МИД

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические стремления.

Блинкен заверил в беспрекословной поддержке США Крымской платформы.



Блинкен заявил, что поддерживает Украину / Фото МИД

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