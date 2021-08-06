Кулеба пояснив, що найближчі тижні перед зустріччю будуть часом "тихої" дипломатії. Цю заяву він зробив під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні 6 серпня.

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Ведуть переговори про формат візиту, – Кулеба підготовку зустрічі Байдена та Зеленського

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона та Штати вийшли на фінішну пряму в підготовці зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського. Проте ще ведуть переговори про формат візиту.

Ми ведемо переговори з американською стороною щодо формату візиту. Але на суть переговорів формат жодним чином не впливає, тому не потрібно на цьому зациклюватися,

– розповів Кулеба.

Він також запевнив, що три тижні перед зустріччю будуть "часом "тихої" дипломатії". Адже буде величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів і телефонних розмов, щоб вийти на результат.

Зустріч визначить динаміку двосторонніх відносин

Дмитро Кулеба пояснив, що вони з очільником ОП провели "дуже предметні розмови з ключовими партнерами" – держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань нацбезпеки Байдена Джейком Салліваном.

Ми готуємо першу зустріч президентів України і США. Це без перебільшення буде зустріч, яка визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки,

– запевнив Кулеба.

Штати чекають на приїзд президента, – Єрмак

Глава Офісу президента зазначив, що під час візиту вони переконалися, що Штати чекають на приїзд Володимира Зеленського до Вашингтона. Також Андрій Єрмак розповів, що "усі налаштовані, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит і зустріч із президентом Байденом".

Тому ми ще раз переконалися, що Штати є дійсно стратегічним партнером України, ми це почули неодноразово. Ми почули, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів,

– сказав Єрмак.

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