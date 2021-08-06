Кулеба пояснил, что ближайшие недели перед встречей будут временем "тихой" дипломатии. Это заявление он сделал во время встречи с журналистами в Вашингтоне 6 августа.
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Ведут переговоры о формате визита, – Кулеба о подготовке встречи Байдена и Зеленского
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона и Штаты вышли на финишную прямую в подготовке встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского. Однако еще ведут переговоры о формате визита.
Мы ведем переговоры с американской стороной относительно формата визита. Но на суть переговоров формат никоим образом не влияет, поэтому не нужно на этом зацикливаться,
– рассказал Кулеба.
Он также заверил, что три недели перед встречей будут "временем "тихой" дипломатии". Ведь будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров и телефонных разговоров, чтобы выйти на результат.
Встреча определит динамику двусторонних отношений
Дмитрий Кулеба пояснил, что они с главой ОП провели "очень предметные разговоры с ключевыми партнерами" – госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам нацбезопасности Байдена Джейком Салливаном.
Мы готовим первую встречу президентов Украины и США. Это без преувеличения будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на последующие годы,
– заверил Кулеба.
Штаты ждут приезда президента, – Ермак
Глава Офиса президента отметил, что во время визита они убедились, что Штаты ждут приезда Владимира Зеленского в Вашингтон. Также Андрей Ермак рассказал, что "все настроены, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит и встреча с президентом Байденом".
Поэтому мы еще раз убедились, что Штаты являются действительно стратегическим партнером Украины, мы это услышали неоднократно. Мы услышали, что безопасность и защита Украины и поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности являются приоритетом внешней политики Соединенных Штатов,
– сказал Ермак.
Визит Владимира Зеленского в Штаты: коротко
- Президент Зеленский посетит США 30 августа 2021 года. Его пригласил сам президент Джо Байден во время телефонного разговора в июне.
- Сначала предполагали, что встреча состоится в конце июля – начале августа. 21 июля Белый дом объявил окончательную дату визита – 30 августа.
- 4 августа глава МИД Дмитрий Кулеба и глава ОП Андрей Ермак прибыли в США, чтобы подготовить предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.