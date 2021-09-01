Пресс-служба Трехсторонней контактной группы сообщила, что внеочередное заседание принял глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Стороны обсудили ряд приоритетных вопросов.

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Говорилось о систематических нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов. В частности, обстрелах возле Авдеевки.

Также обсудили работу координационного механизма для профилактики обстрела и в случае нарушения режима тишины.

Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению,

– говорится в сообщении украинской делегации.

Украинская делегация настаивает, что политика подгруппы по безопасности должна быть частью координационного механизма. Именно с ее участием стороны должны верифицировать нарушение режима тишины.

Заметьте! Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что руководитель украинской делегации Леонид Кравчук скорее всего не будет участвовать в заседаниях до конца 2021 года. Все из-за сложного периода реабилитации, которую проходит политик.

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