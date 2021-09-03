Об этом глава государства рассказал во время встречи с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в США.

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Политика России – другая, чем Украина

У нас (украинцев и россиян – 24 канал) есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направленная ​​на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать,

– объяснил Зеленский.

Несмотря на это, Зеленский отметил, что верит в то, что с годами ситуация изменится. Потому что Россия и Украина – соседи, поэтому между ними возможны лучшие отношения.

Зеленский встретился с Байденом 1 сентября

Отметим, что 1 сентября Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Американский президент заявил, что поддерживает стремление Украины на пути в НАТО. Это вызвало большую ярость Москвы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в случае вступления Украины в Альянс, Кремль пойдет на контрмеры.

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Между тем представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что переговоры Байдена и Зеленского – личное поражение Путина. Главное достижение этой встречи – то, что минский процесс уже не считают безальтернативным.