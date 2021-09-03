Российский телевизор окончательно превратился в генератор сладких сновидений российской власти. В этих кремлевских снах весь мир рушится, пылает в огне, Запад, Европа, США — на краю пропасти, а может уже летит в нее, и только Россия стоит как утес посреди этого мирового хаоса. И все это благодаря тому, что в Кремле вот уже третий десяток лет находится самый мудрый правитель в истории человечества.

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Снов о том, что происходит в самой России, телевизор почти не показывает, все больше о других, в основном об Украине, в последнее время об Афганистане и о США. А тут так повезло — визит президента Украины Зеленского в США сразу после вывода американских войск из Афганистана.

По Фрейду

Российский телевизор немедленно поставил на поток производство сновидений на эту тему. Жанр смешанный – в основном фантастическая комедия с примесью эротики и ужастика.

"Для американцев визит главы Гондураса неизмеримо важнее, чем визит Зеленского", — глумливо ухмыляясь объяснил зрителям программы "60 минут" от 1.09.2021 вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Слово "Гондурас" всплыло из мутных глубин сознания Петра Толстого, видимо, как сюжет из анекдотов, которые юный Петя Толстой рассказывал в школе. Дремучая неграмотность вице-спикера Толстого и его постоянное пребывание во сне российского телевизора привели к тому, что он, как обычно попал пальцем в небо. Дело в том, что Соединенные Штаты проводили расследование в отношении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса по делу о незаконном обороте наркотиков, так что, его визит в США мог стать, действительно, громким событием.

В своей книге "Толкование сновидений" Зигмунд Фрейд утверждал, что смысл каждого сновидения — это осуществление желаний и нет других сновидений, кроме как "сновидений о желаниях". Сновидение по Фрейду — это компромисс между физиологической потребностью спать и исполнением бессознательных вытесненных желаний.

Сны вице-спикера Петра Толстого, которые он пересказывает на главном государственном телеканале "Россия 1" это его вытесненные грёзы. Вот они:

"Скоро, очень скоро все эти зеленские и кулебы побегут за улетающими американскими самолетами"...

В сон Толстого тут же включается Ольга Скабеева и продолжает:

"Он будет бежать и будет намотан на американское шасси!".

Глаза Скабеевой при этом были полузакрыты, лицо слегка исказилось, было видно что она вживую видит как безжизненное тело президента Украины Зеленского бьется и трепыхается на шасси взлетающего американского самолета и эта картина доставляет ей истинное наслаждение.

Тут слово для рассказа о своем сне взял писатель-террорист Захар Прилепин:

"Когда американские советники уйдут пройдет 20 минут пока донецкие подразделения дойдут до Киева и Украина вернется! Украинцы — они русские и американцы не могут отучить украинцев быть русскими. Поэтому они вернутся!".

Сновидения бывшего украинского журналиста Владимира Скачко, объявленного в розыск в Украине, все время носят какой-то вульгарно-эротический характер:

"Зеленского теперь надо называть Левинским... И когда он войдет в оральный кабинет...".

Пошлость снов Скачко была чрезмерной даже для обитателей программы "60 минут", поэтому когда он публично грезил на лицах "экспертов" и ведущей появилось брезгливое выражение.

Сама же Скабеева, похоже, уже которую программу ведет не просыпаясь и периодически вскрикивает к месту и не к месту:

"Америка умерла! Америка умерла!!".

Это было похоже на заклинание, на стремление Скабеевой силой постоянно произносимых слов уничтожить ненавистную страну.

К счастью для Скабеевой ни Америка, ни Украина от ее заклинаний не умирают, поэтому она остается востребованной, как и вся остальная обслуга каналов ненависти, которая кормится с проклинаемых ими Америки, Европы и Украины...

Реальные итоги переговоров Зеленского и Байдена

Переговоры Зеленского с Байденом были сложными для обоих участников, и политически и психологически. Байден разгребает то, что на него свалилось после вывода американских войск из Афганистана. Зеленский перед встречей с Байденом весьма резко отозвался о его позиции по "Северному потоку-2" назвав эту позицию большой политической ошибкой.

Вот на этом достаточно тяжелом фоне — Афганистана и "Северного потока-2" происходила эта встреча. Чтобы оценить ее успешность надо сначала ответить на вопрос, а чем вообще Джо Байден мог бы помочь Украине и политику Зеленскому. Вряд ли кто-то всерьез надеялся что Байден, или любой другой лидер США на его месте в сложившихся сегодня обстоятельствах смог бы вернуть Украине Крым, или заставить Путина прекратить войну на Донбассе.

Из встречи с Байденом Зеленский мог извлечь политическую и экономическую поддержку. И он ее получил.

Президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины перед лицом российской агрессии. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что США и Украина продолжат попытки привлечь Россию к ответственности за присоединение Крыма и что стороны продолжают выступать против газопровода из России в Германию "Северный поток-2".

В Белом доме отметили, что Зеленский стал вторым лидером европейской страны, которого Байден принял в Вашингтоне. Первой была канцлер ФРГ Ангела Меркель. Это персональный привет вице-спикеру Петру Толстому с его Гондурасом.

Помимо политической поддержки Зеленский получил и экономическую. США выделят Украине 463 миллиона долларов на поддержку демократии и 60 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности, что включает поставку бронебойных систем "Джавелин" и другого оружия. Помимо этого правительство США предоставит Украине еще 45 миллионов долларов гуманитарной помощи в текущем году, в том числе в связи с конфликтом на Донбассе.

Важно Встреча Зеленского и Байдена: что подписали в США

Афганский кризис далеко не первый в истории Соединенных Штатов, но эта страна многократно доказывала свое умение из каждого кризиса выходить обновленной и сохранять свое лидирующее положение в мире. Украина сделав свой цивилизационный выбор в сторону США и Запада в целом оказалась на "правильной" стороне истории, что, естественно, не означает ее автоматического успеха, который достигается только усилиями и постоянной работой над ошибками. На что в принципе не способна путинская Россия, пребывающая в плену телевизионных сновидений.