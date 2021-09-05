Військовослужбовець Збройних сил України Михайло розповів, кожного дня відбуваються провокації. Ворог також застосовує стрілецьку зброю, підствольний гранатомет, РПГ.

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Окупанти використовують заборонені міни ПОМ-2

Міни ПОМ-2 заборонені, але окупанти використовують їх щоразу все частіше. Коли боєприпас стає у бойове положення – мінує довкола себе периметр в радіусі до 20 метрів. За словами військових, почути, що міна впала на позиції – майже неможливо.

На ранок сапери знайшли і знешкодили аж 5 таких мін. Їхнє російське походження окупанти намагалися приховати.

Видно, що було все затерте маркування – чиє виробництво, щоб не можна було побачити, якій військовій частині воно належить,

– пригадав військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Воїни вирахували, цілили мінами російсько-терористичні війська у їхній бік за допомогою ручних протитанкових гранатометів. На залишках гранат знайшли напис "Укроп, привіт".

За даними Збройних сил України, це були спецназівці. За допомогою таких провокацій ворог викорінює українських захисників з окопу. "Виглянути, звідки йде стрільба, і потім снайпер відпрацював по наших позиціях", – зазначив військовослужбовець Андрій.

Вояки запевнили, такого шансу окупантам не дадуть. На провокативні обстріли вони у відповідь б'ють чітко й прицільно.

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