Военнослужащий Вооруженных сил Украины Михаил рассказал, каждый день происходят провокации. Враг также применяет стрелковое оружие, подствольный гранатомет, РПГ.

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Оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-2

Мины ПОМ-2 запрещены, но оккупанты используют их каждый раз все чаще. Когда боеприпас становится в боевое положение – минирует вокруг себя периметр в радиусе до 20 метров. По словам военных, услышать, что мина упала на позиции – почти невозможно.

На утро саперы нашли и обезвредили аж 5 таких мин. Их российское происхождение оккупанты пытались скрыть.

Видно, что была затерта вся маркировка – чье производство, чтобы нельзя было увидеть, какой воинской части оно принадлежит,

– вспомнил военнослужащий ВСУ Юрий.

Воины вычислили, целили минами российско-террористические войска в их сторону с помощью ручных противотанковых гранатометов. На остатках гранат нашли надпись "Укроп, привет".

По данным Вооруженных сил Украины, это были спецназовцы. С помощью таких провокаций враг искореняет украинских защитников из окопа. "Выглянуть, откуда идет стрельба, и потом снайпер отработал по нашим позициям", – отметил военнослужащий Андрей.

Воины заверили, такого шанса оккупантам не дадут. На провокационные обстрелы они в ответ бьют четко и прицельно.

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