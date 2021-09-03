Танки, гаубицы и зенитные установки, – ОБСЕ зафиксировала технику оккупантов даже в жилых районах.

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Боевики размещают технику на Донбассе

Согласно мониторингу ОБСЕ за 2 сентября, заметили:

3 гаубицы 122 калибра "Гвоздика" и 7 танков (Т-72) на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области полигоне возле Новоселовки;

по линиям отвода, однако вне выделенных мест хранения вооружения – 6 танков на двух полигонах на неподконтрольных правительству районах;

на полигоне возле Александровского – 5 танков неустановленного типа, в Мирном – 1 танк T-64.

Более того, на неподконтрольных территориях обнаружили 18 боевых бронированных машин и зенитную установку. Они были также на полигоне и в жилом квартале.

Возле Новоселовки на полигоне боевики держат 7 боевых машин пехоты и 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину. В жилом районе Новогригорьевка беспилотник засек зенитную установку, БТР, БМП.

8 бронетранспортеров боевики разместили у Первомайска Луганской области.

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