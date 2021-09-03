Танки, гаубиці та зенітні установки, – ОБСЄ зафіксувала техніку окупантів навіть в житлових районах
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Бойовики розміщують техніку на Донбасі
Згідно з моніторингом ОБСЄ за 2 вересня, помітили:
- 3 гаубиці 122 калібру "Гвоздика" та 7 танків (Т-72) на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області полігоні біля Новоселівки;
- за лініями відведення, однак поза виділеними місцями зберігання озброєння – 6 танків на двох полігонах на непідконтрольних уряду районах;
- на полігоні біля Олександрівського – 5 танків невстановленого типу, в Мирному – 1 танк T-64.
Ба більше, на непідконтрольних територіях виявили 18 бойових броньованих машин і зенітну установку. Вони були також на полігоні та в житловому кварталі.
Біля Новоселівки на полігоні бойовики тривають 7 бойових машин піхоти та 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину. У житловому районі Новогригорівки безпілотник засік зенітну установку, БТР, БМП.
8 бронетранспортерів бойовики розмістили біля Первомайська, що на Луганщині.
Останні новини щодо ОБСЄ
- 2 вересня Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.
- МЗС України відреагувало на рішення Росії не продовжувати після 30 вересня мандат Місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк".
- Там заявили, що розглядають таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати та збільшувати постачання зброї, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України у Донецькій та Луганській областях.