Дипломати повідомили, що реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Москви, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, які передбачають забезпечення постійного моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ держкордону між Україною та Росією.

Про що мовиться Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати та збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України у Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту,

– наголосили у міністерстві.

"Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію Росії та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу в рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", – продовжили у МЗС.

Дипломати вказали, що забезпечення прозорості на українсько-російському кордоні є невід'ємною передумовою завершення війни на Донбасі.

Україна готова співпрацювати з ОБСЄ

У міністерстві також підтвердили готовність до тісної взаємодії зі шведським головуванням ОБСЄ, державами-учасницями та Генеральною секретаркою ОБСЄ з метою:

вироблення та здійснення спільних кроків, включно із застосуванням усіх наявних інструментів і механізмів ОБСЄ, для мінімізації негативних наслідків деструктивної ініціативи Росії, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями "Захід 2021".

Україна вимагає від Росії негайно припинити деструктивні дії щодо СММ ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами,

– додали у МЗС.