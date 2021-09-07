Таку думку висловив Кирило Буданов – чинний к ерівник Головного управління розвідки Міноборони України. Посадовець пригадав, які настрої тоді панували серед його колег.

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Влада не поспішала застосовувати розвідку

Він пояснив, що коли Росія розв'язала війну проти України, страху в розвідників не було. Натомість вони прагнули якнайшвидше вступити в бій, аби захищати свою державу. Попри це, політичне керівництво не поспішало застосовувати їх у подіях, які стосувались захоплення Криму російськими військами.

Як і тоді, так і зараз, повторююсь: це була велика помилка, яка коштувала нам втрати величезної частини нашої території. В принципі, з цього почалась вся війна на Донбасі,

– наголосив Буданов.

У розвідці тоді були професійні військові, – Буданов

На його думку якби тоді Україна застосувала силу, найімовірніше, що війни, яка триває й досі, не було б. Адже на той час, коли Росія увірвалася на Донбас, у Головному управлінні розвідки служили професійні військові. Натомість не було "срочників" – людей, призваних по мобілізації. "Усі займались абсолютно різними справами, але ніхто не сумнівався, що треба застосовувати підрозділи", – зазначив він.

Цікаво! Голова розвідки також розповів, чого вчаться в українців західні спецслужби. Вони діляться з іноземцями важливим досвідом, здобутим на Донбасі.