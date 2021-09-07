Такое мнение высказал Кирилл Буданов – действующий руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Чиновник вспомнил, какие настроения тогда царили среди его коллег.

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Власти не спешили использовать разведку

Он пояснил, что когда Россия развязала войну против Украины, страха у разведчиков не было. Вместо этого они стремились как можно быстрее вступить в бой, чтобы защищать свое государство. Несмотря на это, политическое руководство не спешило использовать их в событиях, которые касались захвата Крыма российскими войсками.

Как и тогда, так и сейчас, повторяюсь: это была большая ошибка, которая стоила нам потери огромной части нашей территории. В принципе, с этого началась вся война на Донбассе,

– отметил Буданов.

В разведке тогда были профессиональные военные, – Буданов

По его мнению, если бы тогда Украина применила силу, вероятнее всего, что войны, которая продолжается и до сих пор, не было бы. Ведь на то время, когда Россия ворвалась на Донбасс, в Главном управлении разведки служили профессиональные военные. Зато не было "срочников" – людей, призванных по мобилизации. "Все занимались абсолютно разными делами, но никто не сомневался, что надо использовать подразделения", – отметил он.

Интересно! Глава разведки также рассказал, чему учатся у украинцев западные спецслужбы. Они делятся с иностранцами важным опытом, добытым на Донбассе.