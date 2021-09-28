В штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные формирования России и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

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Боевики ранили украинских защитников

С начала суток 28 сентября войска оккупанта 3 раза нарушили "тишину".

Ночью и рано утром в направлении Крымского боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А утром вблизи Павлополя российские наемники били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате атак врага 2 украинских военных получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.

На вражеские провокации бойцы ВСУ открывали огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Напомним, о первом раненом на Донбассе 28 сентября стало известно ранее.

Сутки 27 сентября на Донбассе: коротко

В течение 27 сентября российские оккупационные войска 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4 и Причепиловки.

К счастью, в результате атак противника ни один украинский защитник не пострадал.

Обратите внимание! Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что во время сентябрьского обострения на Донбассе ранили 28 украинских бойцов, еще 4 героя погибли. В конце месяца оккупанты несколько сбавили обороты из-за проведения военных учений "Запад-2021".