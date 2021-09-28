Технику передаст посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Об этом 28 сентября сообщило издание, ссылаясь на Посольство Польши в Украине.
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Польша подарит компьютерную технику жертвам войны на Донбассе
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий передаст семьям и родственникам жертв войны на Донбассе компьютерное оборудование, приобретенное в рамках "Польской помощи",
– говорится в сообщении.
Оборудование передадут в рамках реализации одной программы "малых грантов". Программа называется "Польская поддержка жертв конфликта на Донбассе – семей пропавших без вести, незаконно заключенных и бывших заключенных – с целью обнародования случаев нарушений прав человека на востоке Украины. На программу выделили 15 тысяч евро.
Последние новости о помощи людям на Донбассе: коротко
- В начале сентября США предоставили Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи на потребности, которые возникли из-за войны на Донбассе. Эти деньги станут поддержкой для около 3,4 миллиона украинцев.
- В частности говорилось о том, что деньги нужны для предоставления продуктов, жилья, безопасной питьевой воды, а также защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей на Донбассе.
- Кстати, в марте 2021 года Кабмин выделил 15,6 миллиона гривен помощи семьям погибших и раненых участников АТО. А также тем, кто получил инвалидность в результате боевых действий.