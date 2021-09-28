Техніку передасть посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Про це 28 вересня повідомило видання, посилаючись на Посольство Польщі в Україні.

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Польща подарує комп'ютерну техніку жертвам війни на Донбасі

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький передасть сім'ям та родичам жертв війни на Донбасі комп'ютерне обладнання, придбане у рамках "Польської допомоги",

– мовиться у повідомленні.

Обладнання передадуть у рамках реалізації однієї програм "малих грантів". Програма називається "Польська підтримка жертв конфлікту на Донбасі – сімей зниклих безвісти, незаконно ув'язнених та колишніх ув'язнених – з метою оприлюднення випадків порушень прав людини на сході України. На програму виділили 15 тисяч євро.

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