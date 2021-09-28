Техніку передасть посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Про це 28 вересня повідомило видання, посилаючись на Посольство Польщі в Україні.
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Польща подарує комп'ютерну техніку жертвам війни на Донбасі
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький передасть сім'ям та родичам жертв війни на Донбасі комп'ютерне обладнання, придбане у рамках "Польської допомоги",
– мовиться у повідомленні.
Обладнання передадуть у рамках реалізації однієї програм "малих грантів". Програма називається "Польська підтримка жертв конфлікту на Донбасі – сімей зниклих безвісти, незаконно ув'язнених та колишніх ув'язнених – з метою оприлюднення випадків порушень прав людини на сході України. На програму виділили 15 тисяч євро.
Останні новини про допомогу людям на Донбасі: коротко
- На початку вересня США надали Україні 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги через потреби, які виникли через війну на Донбасі. Ці гроші стануть підтримкою для близько 3,4 мільйона українців.
- Зокрема мовилось про те, що гроші потрібні для надання продуктів, житла, безпечної питної води, а також захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку на Донбасі.
- До речі, у березні 2021 року Кабмін виділив 15,6 мільйона гривень допомоги сім'ям загиблих та поранених учасників АТО. А також тим, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій.