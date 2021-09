Про гуманітарну допомогу стало відомо після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Суму у розмірі 45 мільйонів доларів назвали у спільній заяві, яку оприлюднив Білий дім та Офіс Президента.

Цю суму Штати виділять для жителів Донбасу.

Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги,

– мовилося у заяві.

Зустріч Зеленського і Байдена: головне

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулася 1 вересня 2021 року у Вашингтоні.

Президент США заявив, що Україна і Штати мають спільні цінності. Окрім того, Байден підтвердив прихильність своєї країни суверенітету України.

Також Байден запевнив, що США підтримують прагнення України на шляху до НАТО.

Штати обіцяють українській стороні 463 мільйони доларів на продовження реформ. Зокрема, мовиться про зміни, пов'язані з демократією та правами людини.

Зустріч з Байденом Зеленський схарактеризував "як нормальну чоловічу розмову". Український лідер наголосив, що "зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно "сонячній" атмосфері.

Допис Ентоні Блінкена:

The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.