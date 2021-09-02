Про гуманітарну допомогу стало відомо після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Суму у розмірі 45 мільйонів доларів назвали у спільній заяві, яку оприлюднив Білий дім та Офіс Президента.
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Цю суму Штати виділять для жителів Донбасу.
Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги,
– мовилося у заяві.
Зустріч Зеленського і Байдена: головне
- Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулася 1 вересня 2021 року у Вашингтоні.
- Президент США заявив, що Україна і Штати мають спільні цінності. Окрім того, Байден підтвердив прихильність своєї країни суверенітету України.
- Також Байден запевнив, що США підтримують прагнення України на шляху до НАТО.
- Штати обіцяють українській стороні 463 мільйони доларів на продовження реформ. Зокрема, мовиться про зміни, пов'язані з демократією та правами людини.
- Зустріч з Байденом Зеленський схарактеризував "як нормальну чоловічу розмову". Український лідер наголосив, що "зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно "сонячній" атмосфері.
Допис Ентоні Блінкена:
The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.