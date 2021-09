О гуманитарной помощи стало известно после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне. Сумму в размере 45 миллионов долларов назвали в совместном заявлении, которое обнародовал Белый дом и Офис президента.

Эту сумму Штаты выделят для жителей Донбасса.

В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи,

– говорилось в заявлении.

Встреча Зеленского и Байдена: главное

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялась 1 сентября 2021 года в Вашингтоне.

Президент США заявил, что Украина и Штаты имеют общие ценности. Кроме того, Байден подтвердил приверженность своей страны суверенитету Украины.

Также Байден заверил, что США поддерживают стремление Украины на пути в НАТО.

Штаты обещают украинской стороне 463 миллиона долларов на продолжение реформ. В частности, речь идет об изменениях, связанных с демократией и правами человека.

Встречу с Байденом Зеленский охарактеризовал как "нормальный мужской разговор". Украинский лидер подчеркнул, что "встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно "солнечной" атмосфере.

Сообщение Энтони Блинкена:

The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.