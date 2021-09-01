Оборона

У Білому домі наголосили, що в окремому блоці домовленостей мовитиметься про питання оборони. Зокрема, Байден оголосить про схвалення нового пакету допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів.

Зауважте Байден і Зеленський говоритимуть про наслідки "Північного потоку-2"

Окрім того, Міноборони підпише стратегічну оборонну рамкову угоду. Її метою є посилити співпрацю України та США з низки нагальних питань. Зокрема:

безпеки у Чорному морі;

обміну кібернетичною інформацією та даними, отриманими від розвідки;

подальшої підтримки України та тлі російської агресії.

Зауважте! Восени 2021 року під час зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба та Держсекретар США Ентоні Блінкен мають затвердити нову хартію співпраці між своїми країнами. Зокрема, у документі викладуть параметри співпраці між країнами для боротьби з викликами XXI століття.

Реформи

Байден наголосить, що США готові підтримати продовження демократичних реформ в Україні.

Зокрема, Зеленський розробив ініціативу для розвитку плану трансформаційних реформ в Україні. Під час зустрічі український лідер обговорить її з президентом США. Детальніше представлення ініціативи має відбутися вже восени 2021 року.

Енергетика

Зеленський та Байден також обговорять шляхи подолання кліматичної кризи. Окрім того, мовитиметься про зміцнення енергетичної безпеки України.

Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку шляхом реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляд інших ініціатив зі зміни клімату та подальше усунення наслідків впливу "Північного потоку – 2",

– наголосили у Білому домі.

Допомога

Офіційний Вашингтон надасть Україні 45 мільйонів доларів на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Окрім того, США надасть українській стороні понад 12 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.

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