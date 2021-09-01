Політики зустрінуться в Овальному кабінеті Білого дому о 14:00 за Вашингтоном. Про це свідчить розклад Байдена.

До речі До кінця своєї каденції Байден відвідає Україну, – Кулеба

Що треба знати про зустріч Байдена та Зеленського

Зустріч Зеленського та Байдена 2 рази переносили. Спочатку вона мала відбутись 30 серпня, потім – на день пізніше.

Президенти планують зустрітись у форматі віч-на-віч. Є 3 теми розмови: російська агресія, енергетична безпека та програма реформ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що український президент повіз у США список полонених. Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що, ймовірно, Зеленський повернеться з США із підтримкою для України.

Що ще буде робити Зеленський у США

Крім зустрічі з Байденом, Зеленський має й інші плани у Штатах. Наприклад, він вже відвідав NASA, міністерство енергетики та Світовий банк.

До слова, президент зустрівся з главою Світового банку Девідом Малпассом. Посадовці обговорили земельну реформу в Україні, іригацію, розвиток агросектору.