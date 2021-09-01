Міністр закордонних справ зазначив, що наразі немає ніяких конкретних домовленостей чи дат. Про це він повідомив журналістам під час робочого візиту в складі української делегації до Штатів.

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Ми працюємо й над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну. Оскільки наша країна дуже важлива для нього та є важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас,

– сказав глава МЗС.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський нині перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення глави США Джо Байдена.

Зустріч Зеленського та Байдена: коротко

Зустріч Зеленського та Байдена попередньо планували на 30 серпня, потім її перенесли двічі.

Перемовини пройдуть 1 вересня 2021 року. Український лідер та перша леді вже прибули до США.

Політики обговорять низку питань, зокрема агресію Росії проти України та "Північний потік-2".

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