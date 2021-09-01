Министр иностранных дел отметил, что пока нет никаких конкретных договоренностей или дат. Об этом он сообщил журналистам во время рабочего визита в составе украинской делегации в Штаты.

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Мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам,

– сказал глава МИД.