Оборона

В Белом доме подчеркнули, что в отдельном блоке договоренностей будет идти речь о вопросах обороны. В частности, Байден объявит об одобрении нового пакета помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов.

Заметьте Байден и Зеленский будут говорить о последствиях "Северного потока-2"

Кроме того, Минобороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение. Его целью является усилить сотрудничество Украины и США по ряду актуальных вопросов. В частности:

безопасности в Черном море;

обмена кибернетической информацией и данными, полученными от разведки;

дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Заметьте! Осенью 2021 года во время встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен должны утвердить новую хартию сотрудничества между своими странами. В частности, в документе выложат параметры сотрудничества между странами для борьбы с вызовами XXI века.

Реформы

Байден подчеркнет, что США готовы поддержать продолжение демократических реформ в Украине.

В частности, Зеленский разработал инициативу для развития плана трансформационных реформ в Украине. Во время встречи украинский лидер обсудит ее с президентом США. Более подробное представление инициативы должно состояться уже осенью 2021 года.

Энергетика

Зеленский и Байден также обсудят пути преодоления климатического кризиса. Кроме того, будет идти речь об укреплении энергетической безопасности Украины.

Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрения других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния "Северного потока-2",

– отметили в Белом доме.

Помощь

Официальный Вашингтон окажет Украине 45 миллионов долларов на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Кроме того, США предоставит украинской стороне более 12 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Встреча Зеленского и Байдена: главное