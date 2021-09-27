Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України та генерал Валерій Залужний. Збільшення особового складу ЗСУ є добрим сигналом.

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Залужний упевнений, що загони тероборони є запорукою безпеки. Якщо противник сунеться вглиб, то він добряче "отримає на горіхи".

Ворог має знати, що кожен двір – це фортеця.

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ

Реалізація закону про тероборону

Головнокомандувач певен, що імплементація закону займе певний час. Мовиться про виконання всіх заходів, які прописані у законі.

"Ми вже розпочали працювати над цим питанням. Я думаю, що буде ефективність. Якщо її не буде, то знову ж таки ми будемо поправляти", – наголосив Залужний.

Закон про тероборону: коротко

  • Згідно із законом в Україні мають створити надійну систему оборони.
  • За словами генерала ЗСУ Сергія Кривоноса, безпеку в державі дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб. Однак для цього потрібен час.
  • Залучатимуть також молодь. Вона зможе проходити навчання та отримає військову професію без залучення до строкової служби.
  • Документ передбачає, що члени територіальної оборони зможуть зберігати вдома стрілецьку зброю.