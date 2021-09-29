Українські військові повідомили, що у цей час саме перебували на бойовому чергуванні та стежили, щоб унеможливити прохід ворожих ДРГ. Тоді ж зауважили, що до них рухається невідома особа.

Читайте також На Донбасі нацгвардійці зупинили авто, нашпиговане зброєю та набоями

Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того, хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його й одразу ж доповіли своєму командиру,

– розповіли бійці ЗСУ.

Цькували російські куратори

Бойовик проходив службу в полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. До найманців Росії він приєднався після повноліття в 2016 році.

До бойовиків його привів батько, який служив у сусідньому підрозділі. Йому пообіцяли високу зарплатню та видали зброю. Він попробував наркотики та став наркозалежним.

Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. Дисципліна, як поняття – відсутня взагалі. Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від бойовиків, – вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію,

– зазначили у штабі ООС.

Перебіжчика не зупинили навіть мінні поля, які понаставляли російські окупанти перед своїми позиціями, та банальна можливість просто бути розстріляним у спину бойовиками.

Озброєний бойовик здався українським військовим / Фото штабу ООС