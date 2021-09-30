Ситуация в Донецкой области

В отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 29 сентября, говорится, что больше всего нарушений – 257 – зафиксировали на территории Донецкой области.

Заметьте На Донбассе нацгвардейцы остановили авто, нашпигованное оружием и патронами

Среди них – 15 взрывов: 14 – неопределенного происхождения, еще 1 – прогремел в воздухе.

В ОБСЕ отметили, что больше всего нарушений фиксируют вблизи Широкино.

Обострение на Луганщине

На Луганщине представители ОБСЕ зафиксировали 159 нарушений режима прекращения огня. Среди них – 38 взрывов неопределенного происхождения.

Львиную долю нарушений зафиксировали в районе участка разведения у Золотого и в районе Антоновки.

Ситуация ухудшается