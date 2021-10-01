Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией в Украине 30 сентября 2021 года.

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Нарушения на Донбассе

В Донецкой области СММ зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения,

– отметили в ОБСЕ.

Большинство нарушений режима прекращения огня – к востоку от Майорска (подконтрольного правительству, 45 километров к северо-востоку от Донецка).

Нарушения в Луганской области

В Луганской области СММ зафиксировала 28 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения,

– говорится в отчете.

Большинство – на юго-востоке и северо-востоке от Попасной (подконтрольной правительству, 69 километров к западу от Луганска);

Некоторые из них – на северо-западе от участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Обратите внимание! За предыдущий отчетный период в Донецкой области зафиксировали 257 нарушений режима тишины, на Луганщине – 159.

Ситуация на Донбассе: что известно

Оккупанты 30 сентября открывали огонь по позициям бойцов ВСУ 13 раз.

Российские наемники применяли для обстрелов запрещенное вооружение.

В результате вражеских атак 1 защитник Украины погиб, еще 1 – ранен.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала