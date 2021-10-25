Працівники СБУ відпочивали на озері. За версією слідства, на прикордонників вони вирішили напасти, аби заволодіти їх зброєю та бойовими припасами.
До теми Напад на прикордонників на Сумщині: СБУ-шникам обрали запобіжний захід
Як відбувався напад
Вночі 18 липня співробітники СБУ зненацька напали на прикордонників. Вони заблокували службовий автомобіль останніх.
Прикордонників побили, а потім забрали у них 2 автомати АКС-74 та бойові набої до них. Після цього СБУ-шники втекли.
Зловмисників швидко затримали
Слідчі ДБР затримали двох чоловіків та повідомили їм про підозру. Зокрема, у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем. Також у підозрі зазначено про групову організацію та умисне заподіяння правоохоронцеві тілесних ушкоджень.
Один працівник СБУ вже отримав вирок
СБУ-шник повністю визнав свою провину. Він уклав з прокурором угоду.
Згодом Краснопільський районний суд Сумської області визнав чоловіка винним. Йому дали 5 років позбавлення волі з випробовувальним терміном у 3 роки. Також зловмисника позбавили військового звання лейтенанта. Більше він не зможе працювати в правоохоронних органах України.
Стосовно іншого нападника досудове розслідування також закінчили. Пізніше обвинувальний акт скерують до суду.