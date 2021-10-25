Сотрудники СБУ отдыхали на озере. По версии следствия, на пограничников они решили напасть, чтобы завладеть их оружием и боеприпасами.

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Как происходило нападение

Ночью 18 июля сотрудники СБУ неожиданно напали на пограничников. Они заблокировали служебный автомобиль последних.

Пограничников избили, а затем забрали у них 2 автомата АКС-74 и боевые патроны к ним. После этого СБУ-шники скрылись.

Злоумышленников быстро задержали

Следователи ГБР задержали двух мужчин и сообщили им о подозрении. В частности, в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением. Также по подозрению указано о групповой организации и умышленном причинении правоохранителям телесных повреждений.

Один работник СБУ уже получил приговор

СБУ-шник полностью признал свою вину. Он заключил с прокурором соглашение.

Впоследствии Краснопольский районный суд Сумской области признал мужчину виновным. Ему дали 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Также злоумышленника лишили воинского звания лейтенанта. Больше он не сможет работать в правоохранительных органах Украины.

В отношении другого нападающего досудебное расследование также закончили. Позже обвинительный акт направят в суд.