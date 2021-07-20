Запобіжний захід СБУ-шникам суд обрав 20 липня. Про це повідомило місцеве видання.

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СБУ-шників взяли під арешт до вересня

Суд взяв їх під цілодобовий домашній арештз забороною залишати житло. Ухвала суду діятиме до 16 вересня 2021 року. Зокрема їх зобов'язали:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

носити електронний засіб контролю;

утримуватися від спілкування з підозрюваним, потерпілими, а також зі свідком у кримінальному провадженні;

здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Щоправда, працівники СБУ можуть оскаржити ухвалу в апеляційному порядку. Окрім того, видання пише, що суд має розглянути клопотання стосовно ще одного співробітника СБУ, який також брав участь в інциденті.

Зверніть увагу! Слідчий суддя 21 липня буде розглядати клопотання про відсторонення обох СБУ-шників від займаних посад.

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