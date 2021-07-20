Меру пресечения СБУ-шникам суд избрал 20 июля. Об этом сообщило местное издание.

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СБУ-шников взяли под арест до сентября

Суд взял их под круглосуточный домашний арест с запретом покидать жилье. Решение суда будет действовать до 16 сентября 2021 года. В частности их обязали:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

носить электронное средство контроля;

воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем в уголовном производстве;

сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Правда, работники СБУ могут обжаловать решение в апелляционном порядке. Кроме того, издание пишет, что суд должен рассмотреть ходатайство в отношении еще одного сотрудника СБУ, который также принимал участие в инциденте.

Обратите внимание! Следственный судья 21 июля будет рассматривать ходатайство об отстранении обоих СБУ-шников от занимаемых должностей.

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