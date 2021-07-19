Следователи ГБР вместе с СБУ 19 июля задержали двух сотрудников СБУ. Предварительно известно, что третий – проходит как свидетель.

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Следователи ГБР задержали подозреваемых и рассказали о нападении

Следствие установило, что:

в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд, который состоял из младшего сержанта и солдата срочной службы, осуществляли дежурство на автомобиле недалеко от села Рясное Сумского района;

ориентировочно в 1:30 ночи к ним подъехал другой автомобиль с 3 лицами. Из него вышли 2 человека и подошли к пограничникам.

Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка. В результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели 2 автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении,

– рассказали в ГБР.

Предварительно сообщалось, что в результате нападения пострадали два охранника рубежа.

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