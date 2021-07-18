В Госпогранслужбе рассказали, что "нападавшие нанесли телесные повреждения 2 пограничникам, которые были в составе пограничного отряда".

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К сожалению, завладели табельным оружием, однако к счастью совместно с полицией оружие нашли и вернули. Предварительно, нападавшие не были вооружены,

– говорится в сообщении.

В то же время в Госпогранслужбе отметили, что действия нападавших "были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь".

Обратите внимание! Издание Sumy Today распространили информацию, что к инциденту могут быть причастны сотрудники СБУ. Редакция 24 канала уже ожидает ответа от ведомства.

Нападение на пограничников: главное