У Держприкордонслужбі розповіли, що "нападники завдали тілесних ушкоджень 2 прикордонникам, які були у складі прикордонного загону".

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На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброю знайшли та повернули. Попередньо, нападники не були озброєні,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що дії нападників "були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя".

Зверніть увагу! Видання Sumy Today поширили інформацію, що до інциденту можуть бути причетними співробітники СБУ. Редакція 24 каналу вже очікує відповіді від відомства.

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