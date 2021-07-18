У Держприкордонслужбі розповіли, що "нападники завдали тілесних ушкоджень 2 прикордонникам, які були у складі прикордонного загону".
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На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброю знайшли та повернули. Попередньо, нападники не були озброєні,
– мовиться у повідомленні.
Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що дії нападників "були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя".
Напад на прикордонників: головне
- На українсько-російській ділянці державного кордону невідомі скоїли напад на український прикордонний загін.
- У Держприкордонслужбі заявили, що це була спроба залякування.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що 2 постраждалих перебувають у задовільному стані.
- Нападників наразі розшукують. За даними прикордонників, вони втекли углиб України.
- Кордони поблизу ділянки нападу посилено охороняють.