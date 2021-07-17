Чоловік виїхав на зустрічну смугу та збив шлагбаум. Через це на нього склали аж 6 адміністративних провадження.

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Прикордонники виявили, що водій автоцистерни перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він зізнався, що справді вживав спритне – вже після оформлення прикордонниками Білорусі.

Інцидент на кордоні з Білоруссю: дивіться відео



Оформили аж 6 адмінпротоколів

Прикордонники Житомирського загону оформили на порушника документи за статтями про злісну непокору прикордонному наряду та порушення прикордонного режиму. Поліція відкрила адмінпровадження за статтями про порушення ПДР з пошкодженням майна, нетверезе водіння, водіння без документів та та дрібне хуліганство.

Інші випадки на кордоні