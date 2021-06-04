Військовослужбовці відділу "Грушів" у ніч на 4 червня зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні.
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Німці спробували незаконно перетнути кордон
До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд. Поблизу українсько-польського кордону прикордонники помітили 2 чоловіків на велосипедах.
Згодом з'ясувалося, що порушники – 21-річний та 36-річний громадяни Німеччини.
Чоловіки думали, що Україна – член ЄС
Зі собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію.
З Дюссельдорфа вони вирушили приблизно 2 тижні тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, бо думали, що Україна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не є обов'язковим.
Наразі на іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.
Маршрут мандрівників на велосипедах / Фото Держприкордонслужби