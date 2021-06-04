Военнослужащие отдела "Грушев" в ночь на 4 июня зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе.

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Немцы попытались незаконно пересечь границу

К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд. Вблизи украинско-польской границы пограничники заметили 2 мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители – 21-летний и 36-летний граждане Германии.

Мужчины думали, что Украина – член ЕС

С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию.

С Дюссельдорфа они отправились примерно 2 недели назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, потому что думали, что Украина входит в ЕС, и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Сейчас на иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украиной.

Обратите внимание! Накануне пограничники не пустили в Украину российского политтехнолога Игоря Шувалова. Он пытался попасть в страну авиарейсом из Дубая.



Маршрут путешественников на велосипедах / Фото Госпогранслужбы