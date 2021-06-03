В аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске российскому политтехнологу.

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Политтехнолога из России не пустили в Украину

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГНСУ установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину,

– говорится в сообщении.

По информации пограничников, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом. В Украину он попал авиарейсом из Дубая. Пограничники не пустили его и отправили обратным рейсом.

Представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что говорится об Игоре Шувалове.

Что известно о политтехнологе Игоре Шувалове