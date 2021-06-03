В аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске российскому политтехнологу.
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Политтехнолога из России не пустили в Украину
Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГНСУ установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину,
– говорится в сообщении.
По информации пограничников, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом. В Украину он попал авиарейсом из Дубая. Пограничники не пустили его и отправили обратным рейсом.
Представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что говорится об Игоре Шувалове.
Что известно о политтехнологе Игоре Шувалове
- В 2017 году украинские пограничники выдворили его за пределы Украины и запретили в течение 5 лет пересекать ее границу.
- По данным правоохранителей, "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы России в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через СМИ".
- Гражданин России Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен Кучмы, когда работал на голову его администрации Медведчука. Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.
- В 2018 году он подал в суд иск об отмене запрета въезда в Украину.