В аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби відмовили в пропуску російському політтехнологу.

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Політтехнолога з Росії не пустили в Україну

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що щодо вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в'їзд в Україну,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, ця людина раніше співпрацювала з одним з українських телеканалів та є російським політтехнологом. В Україну він потрапив авіарейсом з Дубая. Прикордонники не пустили його та відправили зворотним рейсом.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" зазначив, що мовиться про Ігоря Шувалова.

Що відомо про політтехнолога Ігоря Шувалова