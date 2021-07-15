Пост технічного спостереження Бердянського загону помітив малу ціль, що стрімко рухалася вздовж узбережжя. Річ у тім, що судно не запитувало дозволу на вихід у море.

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Не виключали провокацій Росії

У цій акваторії можливі провокації держави-агресора, тому прикордонники не могли зволікати. Катер Морської охорони Маріупольського загону пішов на перехоплення.

Порушники ніяк не реагували

На радіозапити та звукові сигнали правоохоронців про зупинку порушники не реагували. Однак потім втікачі зупинились біля узбережжя. У судні перебували двоє чоловіків.



Прикордонники наздогнали катер / Фото Держприкордонслужби

Хотіли перевірити можливості катера

Чоловіки сказали, що хотіли випробувати, на що здатен їхній катер після ремонту. Двигун судна був 200-сильним, тобто швидкісним.

Паспортів порушники не мали. Однак запевняли, що є українцями. Документів щодо права керування плавзасобом і на сам катер теж не показали.

Зверніть увагу! За такі дії "випробувальники" не залишаться без покарання. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Дивіться відео перегонів: