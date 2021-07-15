Пост технического наблюдения Бердянского отряда заметил маленькую цель, стремительно двигавшуюся вдоль побережья. Дело в том, что судно не запрашивало разрешения на выход в море.
Читайте также Прикрывались хитростями: ФСБ России следила за учениями "Си Бриз-2021"
Не исключали провокаций России
В этой акватории возможны провокации государства-агрессора, поэтому пограничники не стали медлить. Катер Морской охраны Мариупольского отряда пошел на перехват.
Нарушители никак не реагировали
На радиозапросы и звуковые сигналы правоохранителей об остановке нарушители не реагировали. Однако затем беглецы остановились у побережья. На судне находилось двое мужчин.
Пограничники догнали катер / Фото Госпогранслужбы
Хотели проверить возможности катера
Мужчины сказали, что хотели испытать, на что способен их катер после ремонта. Двигатель судна был 200-сильным, то есть скоростным.
Паспортов нарушители не имели. Однако уверяли, что украинцы. Документов о праве управления плавсредством и на сам катер тоже не предоставили.
Смотрите видео погони: