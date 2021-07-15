Пост технического наблюдения Бердянского отряда заметил маленькую цель, стремительно двигавшуюся вдоль побережья. Дело в том, что судно не запрашивало разрешения на выход в море.

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Не исключали провокаций России

В этой акватории возможны провокации государства-агрессора, поэтому пограничники не стали медлить. Катер Морской охраны Мариупольского отряда пошел на перехват.

Нарушители никак не реагировали

На радиозапросы и звуковые сигналы правоохранителей об остановке нарушители не реагировали. Однако затем беглецы остановились у побережья. На судне находилось двое мужчин.

Пограничники догнали катер / Фото Госпогранслужбы

Хотели проверить возможности катера

Мужчины сказали, что хотели испытать, на что способен их катер после ремонта. Двигатель судна был 200-сильным, то есть скоростным.

Паспортов нарушители не имели. Однако уверяли, что украинцы. Документов о праве управления плавсредством и на сам катер тоже не предоставили.

Обратите внимание! За такие действия "испытатели" не останутся без наказания. Их привлекут к административной ответственности.

Смотрите видео погони: