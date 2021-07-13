Особливо росіяни непокоїлись, коли учасники навчань наблизились до газоконденсатних родовищ у Чорному морі.
До речі У Кремлі переполохані: "Сі Бриз-2021" показали, наскільки флот Росії не встигає за НАТО
Росіяни метушились
У той момент райони родовищ негайно оголошували закритими, а курс руху кораблів – нібито небезпечним. Окупанти вимагали змінити курс та залишити регіон.
Провокації Росії провалились
Прикордонники зазначили, що провокації росіян не вдалися, оскільки план навчань виконали в повному обсязі.
Відтак міжнародні кораблі спокійно повернулися в пункти базування. Північним сусідам залишалось лише дивитись услід.
Як пройшли навчання "Сі Бриз-2021"
- Масштабні військово-морські навчання "Сі Бриз-2021" стартували 28 червня, а завершились 10 липня.
- У навчаннях взяли учать приблизно 5 000 військовослужбовців з понад 30 країн. Крім того, у Чорноморському регіоні перебували 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.
- "Сі Бриз-2021" відбувались в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.
- Метою навчань було набуття досвіду у міжнародному середовищі під час проведення операцій багатонаціональних сил.